Gemini Live neu auch in deutscher Sprache verfügbar

Google hat bekanntgeben, dass Gemini Live demnächst in über 40 Sprachen zur Verfügung steht. Per sofort werden neben Englisch die Sprachen Deutsch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch sowie Hindi unterstützt. Über die kommenden Wochen sollen diverse weitere Sprachen dazukommen.Mit Gemini Live sind User in der Lage, sich via Sprachsteuerung mit Googles KI-Assistent Gemini zu unterhalten. Dies war bis anhin nur in englischer Sprache möglich. Während den kommenden Wochen will man Gemini Live auf Android-Geräten in über 40 Sprachen zugänglich machen. Dabei stehen jeweils zehn verschiedene Stimmen zur Verfügung, womit man den passenden Ton für das Gespräch auswählen kann.Gemini Live ist dabei in der Lage, auch auf andere Google Apps zuzugreifen und deren Funktionalität in das Gespräch mit einzubeziehen. Zu den verbundenen Apps zählen neben Gmail, Google Maps und Youtube neu auch Google Kalender, Tasks und Notizen. (rd)