Google erweitert Gemini dreifach

Google hat für seinen KI-Dienst Gemini ein verbessertes experimentelles Flash-Thinking-Modell 2.0 lanciert, das mehr Effizienz und Performance sowie Support für Features wie Datei-Uploads mit sich bringen soll. Laut Google soll das Modell bessere Antworten liefern, da ist dafür trainiert ist, Prompts in einer Folge von Reasoning-Schritten abzuarbeiten. Abonnenten von Gemini Advanced erhalten dabei ein Kontextfenster von einer Million Tokens und können so mit dem Modell komplexere Probleme lösen.Das neue Flash-Thinking-Modell liegt zudem ab sofort dem Feature Gemini Deep Research zugrunde. Nutzer von Gemini Deep Research sollen so qualitativ hochwertigere mehrseitige Berichte erhalten. Die verbesserte Version von depri Search ist ab sofort weltweit in 45 Sprachen verfügbar. Gemini-Advanced-User können Deep Research in grösserem Umfang nutzen, während Nutzer des Gratisangebots den Rechercheassistenten einige Male pro Monat einsetzen können.Auch ein weiteres neues Feature, genannt Personalization, basiert auf dem neuen Flash-Thinking-Modell. Dabei verbindet sich Gemini mit Google-Apps und -Diensten, zu Beginn mit der Suchmaschine, und liefert so personalisierte Antworten. Dabei werden zum Beispiel kürzliche Suchanfragen berücksichtigt. Auf dieser Basis gibt Personalization bei vergleichbaren Anfragen Empfehlungen. Darüber hinaus kann sich Gemini jetzt mit zusätzlichen Google Apps verbinden, darunter Kalender, Notizen, Aufgaben und Fotos. Dies funktioniert vorerst allerdings nur in englischer Sprache. (ubi)