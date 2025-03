Google erweitert Gmail und Google Drive mit KI-Funktionen

Google hat neue KI-gestützte Funktionen für Gmail und Google Drive angekündigt, mit denen Anwender ihre Produktivität erhöhen sollen. In Gmail erkennt Gemini nun automatisch kalenderrelevante Inhalte in E-Mails und zeigt einen "Zum Kalender hinzufügen"-Button an. Durch Klicken darauf wird das Ereignis direkt in den Google Kalender eingetragen.Auch Google Drive erhält eine neue KI-Funktion: Nutzer können mithilfe von Gemini direkt im Seitenpanel neue Dateien und Ordner erstellen. Durch einfache Befehle wie "Neues Google Docs erstellen" oder "Neuen Ordner anlegen" sollen sich sich Dokumente und Verzeichnisse schneller organisieren lassen.Diese Neuerungen werden schrittweise für Google Workspace-Nutzer sowie Abonnenten von Google One AI Premium ausgerollt. (mw)