Gemini-Apps mit Zugriff auf neue KI-Modelle

Google hat die beiden KI-Modelle Gemini 2.0 Pro Experimental und Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental vorgestellt, die in die Gemini-App für iOS- und Android-Geräte implementiert werden und auch in der Online-App bereitgestellt werden.Letzteres wurde als sogenanntes Reasoning Model präsentiert, das seine Denkprozesse offenlegt, wie der Konzern in einem Blog Post erklärt . Die Anwender sollen damit in die Lage versetzt werden, nachzuvollziehen, warum das Modell entsprechend reagiert hat oder welche Annahmen getroffen wurden, um die Argumentationskette des Modells nachzuvollziehen. Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental soll kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Eine Version von 2.0 Flash Thinking soll auch in der Lage sein, mit Apps wie Youtube, Search oder Maps zu interagieren.Gemini 2.0 Pro Experimental soll derweil über ein besseres Verständnis und umfassenderes Wissen verfügen als alle vorherigen KI-Modelle von Google . Es soll sich insbesondere für komplexe Aufgaben und Programmieranweisungen oder mathematische Zwecke eignen. Für die Nutzung von Gemini 2.0 pro Experimental wird ein Premium-Zugang benötigt. Gemini-Advanced-Abonnenten wird derzeit Zugriff auf die experimentelle Version gewährt. (rd)