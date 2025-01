Google integriert KI in die Business-Abos von Workspace

Google integriert seine KI Gemini in die Workspace-Angebote für Unternehmen. Der Service ist damit fortan in den Tarifen für Google Workspace Business und Enterprise enthalten. Dies beinhaltet KI-Unterstützung für Gmail, Docs, Sheets, Meet, Chat, Vids und mehr, wie der Suchriese schreibt. Weiter gibt’s mit den Unternehmens-Abos auch Zugriff auf Gemini Advanced, laut Google "die KI der nächsten Generation", die bei komplexeren Aufgaben wie Programmierung, Forschung und Datenanalyse helfen soll.Dazu kommt noch Zugang zu NotebookLM Plus, einem KI-getriebenen Notiz-Tool, welches unter anderem in der Lage ist, Audio-Overviews – sprich Podcast-ähnliche Zusammenfassungen – von Dokumenten zu erstellen, um den Nutzern eine bessere Übersicht zu gewährleisten.