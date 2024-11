Gemini App für Google Workspace User verfügbar

Google hat die Gemini App für Workspace User veröffentlicht, wie das Unternehmen in einem Blogpost schreibt . Die App soll die Produktivität weiter steigern, unter anderem mit einer Funktion, die es erlaubt, mit Hilfe der Kamera handschriftliche Notizen in Google Docs oder Gmail zu übermitteln. Ebenfalls ist die App in der Lage, handgezeichnete Grafiken in Diagramme umzuwandeln. Weiter steht in der App ein Chatbot zur Verfügung. Ferner gibt der Tech-Konzern bekannt, die Gemini App auch für Education-User freizugeben.Noch sind allerdings nicht alle Features in der App freigeschaltet. Workspace Extensions, Datei-Upload und personalisierte Gems stehen vorerst nur auf der Web-Plattform zur Nutzung bereit. Für Administratoren gibt es im Zuge der Neuerung nichts zu tun, die Gemini App ist standardmässig für alle Nutzer verfügbar. Admins können jedoch die App über das Device Management für die Organisation blockieren lassen. (dok)