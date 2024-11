Gemini in Workspaces in sieben zusätzlichen Sprachen verfügbar

Gemini in Workspaces wird sprachgewandter, wie Google mitteilt. Die KI, die in Docs, Drive und Gmail unterstützt wird, ist neu in Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Japanisch sowie Koreanisch verfügbar. Gemini ist über die Seitenleiste aufrufbar und unterstützt bei verschiedenen Tasks wie Informationssuche, Dokumentenerstellung und Zusammenfassungen. Insbesondere in der Schweiz, wo viele Dokumente und Mails auf Deutsch verfasst sind, bietet Gemini in Workspaces erst jetzt einen echten Mehrwert, da die KI nun in der Lage ist, Inhalte korrekt zu analysieren.Um Gemini in Workspace zu testen, offeriert der Tech-Riese einen 60-tägigen kostenfreien Zeitraum. Anschliessend ist der Dienst kostenpflichtig und schlägt mit mindestens 20 Dollar pro Monat und User zu buche. (dok)