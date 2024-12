Google testet neue KI-Funktion Help me create in Docs

Help me create heisst eine neue experimentelle Funktion in Google Docs, die auf der hauseigenen KI Gemini basiert. Die neue Funktion dient dem Generieren von neuen Dokumenten und wird über das Datei-Menü zur Verfügung gestellt. Nach dem Anklicken wird eine Dialogbox geöffnet, in der man angibt, was für einen Dokumenttyp man neu anlegen möchte. Zur Auswahl stehen alle möglichen Dokumenttypen, vom Menü für eine Dinner-Party über Pressemitteilungen bis zu Geschäftsdokumenten. Je mehr Informationen man dem System über einen Textpromt zur Verfügung stellt, desto genauer kann das Dokument generiert werden.Die Help-me-Create-Funktion ist auch in der Lage, die neuen Dokumente auf Basis von Inhalten anderer Workspace-Dokumente zu erstellen. Um diese Inhalte einzubinden, müssen die Dokumente mit @dateiname referenziert werden. Derzeit lassen sich nur Inhalte, nicht aber Strukturen oder Stile übernehmen. Auch ist es aktuell nicht möglich, Suchresultate aus dem Internet in die Dokumenterstellung einzubinden.Das neue Feature steht derzeit via Gemini for Google Workspace-Add-on, Google-One-AI-Premium-Nutzern wie auch den Teilnehmern des Testprogramms Google Workspace Labs zur Verfügung. (rd)