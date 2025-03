Google führt experimentelle KI-Suche ein

Google bietet eine neue KI-Suche an, um es mit Konkurrenten wie Perplexity und ChatGPT aufzunehmen. Die KI-Suche steht Google One Premium-Abonnenten via Search Labs – vorerst ausschliesslich in den USA – zur Verfügung. Der Dienst basiert auf Gemini 2.0 und ermöglicht die Beantwortung komplexer Fragen sowie anschliessender Folgefragen. Anstatt der klassischen Suchresultate liefert die KI eine fertig formulierte Antwort, die auf Wunsch weiter präzisiert werden kann. Gemäss Google greift die KI-Suche auf den gesamten öffentlichen Webinhalt sowie auf Informationen über die Welt und Einkaufsdaten für Milliarden von Produkten zurück.Die KI-Suche ist beispielsweise in der Lage, Produktvergleiche darzustellen und verweist bei den gegebenen Antworten stets auf die Quellen, damit User die Antworten auf Wunsch nachvollziehen können. Robby Stein, VP of Product bei Google Search, sagt, dass dies eine erweiterte Möglichkeit schafft, mehr mit der Google-Suche zu erreichen. Gleichwohl weist das Unternehmen darauf hin, dass es sich noch um eine experimentelle Funktion handelt, die laufend verbessert wird und derzeit auch noch fehlerhafte Aussagen generieren kann. (dok)