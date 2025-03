Google Pixel Drop bringt Gemini-Upgrades und Notfall-Features

Unter dem Stichwort Pixel Drop veröffentlicht Google regelmässig neue Features für seine Pixel-Smarthones. Mit dem ersten Update des Jahres kommen bereits angekündigte neue KI-Anwendungen auf die Pixel-Geräte, dazu gibt’s neue Funktionen für Notfälle. Auch an Bord ist ein gänzlich neues Feature für die Content Creation. Alle Features sollen ab sofort schrittweise ausgerollt werden.Mit dem aktuellen Update kommt das unlängst angekündigte Upgrade für Gemini Live, getrieben durch das auf Mobile optimierte LLM Gemini Flash 2.0 auf die Geräte. Damit kann Gemini neu auch mit Live-Bildern von der Kamera und beliebigen Bildern au8f dem Screen arbeiten. Dazu gibt’s 45 neue Sprachen, in der man sich mit der KI unterhalten kann ("Swiss IT Magazine" berichtete ).In Sachen Sicherheit bekommen neu auch Nutzer in Europa die Notruf-Funktion über Satellit, falls in Notfällen kein Mobilfunknetz verfügbar sein sollte. Weiter wird die Funktionalität von "Mein Gerät finden" erweitert: Wenn vorgängig die entsprechenden Berechtigungen gesetzt wurden, lassen sich neu auch Geräte von Freunden aufspüren, falls sie verloren gehen sollten.Als gänzlich neues Feature bekommen die Pixel-Geräte eine Funktion namens "Verbundene Kameras". Damit kann das Gerät mit anderen Pixel-Phones oder auch Gopro-Kameras gekoppelt werden, um eine Szene aus verschiedenen Winkeln streamen zu können. (win)