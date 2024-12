Feature Drop und Update-Verlängerung für Pixel 6 und 7

Google hat mit dem jüngsten Software Update für seine Pixel-Smartphones (aka Pixel Feature Drop) eine ganze Reihe von neuen Features und Verbesserungen veröffentlicht. Wie der Konzern mitteilt, betreffen die Neuerungen Bereiche wie die Kamera- oder die Sicherheitsfunktion, während mit einem ebenfalls neuen Android-Update erweiterte Gemini-Funktionen eingeführt werden.Im Rahmen des Feature Drop wird neu das Aufnehmen und direkte Teilen von Ultra-HDR-Fotos im Instagram-Feed ermöglicht. Dazu ist es einfacher geworden, Fotos und Videos zu finden und auf Snapchat zu teilen. Neu können alle Ordner, Favoriten und Cloud-Fotos über die Bildauswahl angezeigt werden. Weiter bietet der Dual Screen des Pixel 9 Fold neu eine Vorschau der Aufnahme im Porträtmodus.Die Recorder-App vermag ausserdem neu mit der Funktion "Glasklare Stimme" Hintergrundgeräusche zu unterdrücken und im Verlauf von Now Playing wird nun endlich auch das Albumcover für jeden Song angezeigt. Weitere Neuerungen betreffen eine Identitätsüberprüfung, wenn man sich an einem neuen Standort befindet, oder Verbesserungen bei der Barrierefreiheit.Mit dem Android-Update wurden neue Gemini-Erweiterungen für Spotify, Messaging und Anrufe eingeführt. Weitere Verbesserungen adressieren die Bildbeschreibungen für Sehbehinderte, erweiterte Emoji-Funktionen oder das Teilen von Bildern und Videos via QR-Codes.Daneben hat Google die Update-Richtlinien für die Geräteserien Pixel 6 und 7 ohne grosses Aufhebens aktualisiert. Neu werden alle Smartphone-Modelle der beiden Geräteklassen zwei Jahre länger mit Android-Updates ausgestattet als ursprünglich angekündigt. Während Google für die Geräte der Serien Pixel 8 und 9 nun Updates für sieben Jahre bereitstellt, werden die Pixel-7- und 7-Reihen nun immerhin während fünf Jahren bedient. (rd)