Google Pixel 9a Spezifikationen durchgesickert

Der Launch des Mittelklasse-Smartphones Pixel 9a von Google wird zwar erst im März 2025 erwartet, doch dank unterschiedlichen Quellen seien die meisten Spezifikationen gemäss "Android Headlines" bereits heute bekannt. Demnach wird erwartet, dass das Gerät über ein 6,3-Zoll-Display mit einer Bildwiederholungsrate von 120 Hz verfügen werde. Gegenüber dem 8a wäre dies ein Plus von 0,2 Zoll, während die Bildwiederholungsrate gleichbleibt. Als Chip gilt der Tensor G4 als bestätigt, als RAM 8 oder 16 GB und Speicheroptionen von 256 oder 512 GB. Als Kamera werden eine 48-Megapixel Hauptkamera sowie eine 13-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera kolportiert.Der Akku soll im Vergleich zum Pixel 8a um rund 11 Prozent grösser ausfallen und 5000 mAh Kapazität bereitstellen. Aufgrund des grösseren Touchscreens ist es jedoch unklar, ob dies auch zu einer längeren Akkulaufzeit führen wird. Was die Ladetechnik angeht, so belässt Google alles beim Alten und steigert die Ladegeschwindigkeit gegenüber dem 8a nicht: per Kabel sollen 18 Watt und induktiv 7,5 Watt möglich sein. Das Gerät soll bei den Dimensionen aufgrund des grösseren Screens leicht anwachsen, allerdings zwei Gramm leichter sein als die aktuelle Generation. Keine der Angaben ist bislang von Google offiziell bestätigt. (dok)