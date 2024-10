Rollout von Android 15 ist gestartet

Google hat den Rollout des Betriebssystems Android 15 gestartet – vorerst allerdings nur für die Pixel Modelle, wie der Tech-Gigant auf seinem Blog schreibt . Verfügbar ist das Update für Geräte ab der Generation sechs sowie für Fold-Modelle und Tablets. Ein wesentliches neues Feature des OS ist die Einführung des privaten Bereiches. Dieser erlaubt es den Usern, sensible Apps, wie beispielsweise Banking-Anwendungen, in den privaten Bereich zu verschieben. Um darauf zuzugreifen, ist eine erneute Authentifizierung notwendig. Ausserdem erscheinen dann Benachrichtigen zu diesen Apps nicht mehr auf dem Startscreen. Der private Bereich kann sogar komplett verborgen werden auf dem Gerät.Ein neues Usability-Feature, welches aber nur für Foldables und Tablets erscheint, ist die Taskleiste, welche auf dem Bildschirm angeheftet werden kann. So kann man beispielsweise schneller zwischen zwei Apps switchen. Nützlich für Notfälle ist die Satelliten-Unterstützung in Messaging-Apps, um auch ohne Empfang erreichbar zu bleiben – sofern man sich an der Erdoberfläche befindet. Eine weitere Neuerung ist, dass die Authentifizierung per Fingerabdruck in allen Apps ausreicht, die Passkeys unterstützen. Somit geht Google einen Schritt weiter, was die Abschaffung von Passwörtern betrifft.Andere Hersteller werden mit der Auslieferung des Updates in naher Zukunft beginnen. Sie erstellen in der Regel zuerst einen eigenen Build auf Basis von Android 15. (dok)