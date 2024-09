Android 15 ist da - zuerst für Vivo-Geräte

Laut einem Bericht von "Neowin" hat der Smartphone-Hersteller Vivo bereits vor einigen Tagen mit dem Rollout von Android 15 in Form des hausangepassten FuntouchOS 15 für seine Geräte begonnen. Damit ist Vivo für einmal der erste Hersteller mit der neuesten Android-Version – noch vor Google und Samsung . "Neowin" beruft sich dabei Social-Media-Posts wie etwa von X-User Ishan Agarwal Der offizielle Release von Android 15 ist für heute, 30. September 2024 vorgesehen; fertig ist die neue Version schon seit Anfang September. Im Vorfeld hatte Samsung den geplanten Rollout von Android 15 mit der hauseigenen Oberfläche One UI 7 auf einen nicht bestimmten Zeitpunkt verschoben, angeblich wegen Bugs. Seine Pixel-Geräte will Google ab 15. Oktober mit Android 15 ausstatten.Es sieht also ganz so aus, als ob Vivo-Nutzer zumindest für einige Tage exklusiv in den Genuss der Android-15-Features kommen. Genauer gesagt geht es um einige Besitzer der Vivo-Modelle X Fold 3 Pro, X100 Pro, 100 und iQOO 12. (ubi)