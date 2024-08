Android 15 Rollout findet erst im Oktober statt

Der Launch der neuen Android-Version 15 wird sich verzögern. Anstatt wie geplant im September wird die neue Version erst im Oktober erscheinen. Dies berichtet "Androidauthority" und beruft sich auf eine Meldung in der Beta-Version von Android. Dort heisst es in den Versionshinweisen, dass Benutzer, die auf das stabile Android 15-Update warten, das Downgrade auf Android 14 ignorieren sollten, bis Android 15 im Oktober verfügbar sei. Das Unternehmen möchte die zusätzliche Zeit offenbar nutzen, um die Stabilität des Betriebssystems zu optimieren, wie es heisst.Die letzte Beta-Version wurde Mitte Juli an die Nutzer ausgerollt ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Zu den wichtigsten neuen Funktionen des grossen Betriebssystemupdates gehören die Satelliten-Konnektivität in Notfällen, die selektive Bildschirmfreigabe, Optimierungen beim Bezahlen mittels NFC, eine neue Health-App, sowie smartere Push-Notifications. (dok)