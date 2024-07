Google veröffentlicht finale Beta von Android 15

Mit der Veröffentlichung der mittlerweile bereits vierten Beta-Version des kommenden Mobile-Betriebssystems Android 15 hat Google die letzte Vorabversion vor dem finalen Release freigegeben. Wie der Konzern via Android Developer Blog bekannt gibt, handelt es sich dabei um die zweite Version, die Plattformstabilität erreicht hat. Sie enthält die letzten Korrekturen und Optimierungen und ermöglicht es Entwicklern, das Testen ihrer Apps abzuschliessen, die nun auch in Google Play eingestellt werden können. Eine Auflistung mit allen für App-Entwickler relevanten neuen Funktionen und Verhaltensänderungen von Android 15 hat Google unlängst aktualisiert.Nachdem Google Mitte April die erste Beta von Android 15 freigegeben hat wird der Konzern voraussichtlich bereits am 13. August die finale Version präsentieren. Google hat auf diesen Tag eine grosse Produktpräsentation angesetzt und wird dann voraussichtlich die neuesten Modell der hauseigenen Pixel-Smartphone-Familie vorstellen, die dann aller Voraussicht auf Android 15 aufsetzen dürften. (rd)