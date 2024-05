Google veröffentlicht zweite Beta von Android 15

Einen Monat nach dem Release der ersten Beta-Version hat Google jetzt anlässlich der Hauskonferenz Google I/O die zweite Vorabversion freigegeben. Anders als die erste Beta, die sich ausschliesslich auf den Google-eigenen Pixel-Smartphones installieren liess, kann die Beta 2 auf einer breiten Palette an unterstützen Smartphones, Tablets oder Foldables getestet werden. Wie der offiziellen Ankündigung von Googles Vice President of Engineering, Dave Burke, entnommen werden kann, zählen dazu mitunter Geräte der Hersteller Lenovo, Oppo, Xiaomi oder Vivo.Daneben kann die zweite Beta mit einer ganzen Reihe von Neuerungen und Verbesserungen aufwarten. So können nun Apps als Paare gespeichert werden, um sie im Split-Screen-Modus zu starten. Weiter lassen sich Benachrichtigungen mit verschiedenen Vibrationen ausstatten, um sie besser zu unterscheiden. Neu ist auch ein geschützter Bereich, der sogenannte Private Space. Sensible Apps können dahin verschoben werden, um sie vor neugieren Blicken zu verstecken. Weitere Neuerungen betreffen ein effizienteres Decodieren von AV1-Videos, eine verbesserte Bild-im-Bild-Funktion oder ein Predictive-Back-Feature, mit dem eine Art Preview der Zuürck-Geste angezeigt werden kann.Nach der vorliegenden Beta 2 wird im Juni noch die Beta 3 erwartet, mit der dann der Status der Plattformstabilität erreicht wird. Nach einer letzte Beta im Juli oder August wird dann im Herbst die finale Version erwartet. (rd)