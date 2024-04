Android 15 kann allen Apps den Dark Mode aufzwingen

Wer bei Smartphones immer zuerst den Dunkelmodus aktiviert, den wird diese Neuigkeit freuen: Android 15 soll sämtlichen Apps den Dark Mode vorschreiben können, wie "AndroidAuthority" berichtet . Dies soll sogar funktionieren, wenn eine App nicht über diese integrierte Funktion verfügt. Dann kann man sie mit Android 15 dennoch dazu zwingen, in den dunklen Modus zu wechseln – erfreulich zum Beispiel bei der Fitbit- oder Amazon Shopping-App.Laut "AndroidAuthority" hat Google im Android 14 QPR2 Beta 2-Update, das im Januar veröffentlicht wurde, unter Einstellungen > Eingabehilfen > Farbe und Bewegung einen neuen Schalter namens "Alle Apps dunkel machen" versteckt. Dieser Schalter war standardmässig nicht sichtbar. Es gibt Hinweise, dass die Funktion nicht für Entwickler, sondern für Nutzer gedacht ist. Denn die Option "Alle Apps dunkel machen" sei in den Einstellungen für Barrierefreiheit zu finden.Ausserdem soll Android 15 einen sogenannten Private Space erhalten. Damit sollen Apps und persönliche Daten sicher sein, wenn man das Smartphone aus der Hand gibt oder zwecks Reparatur temporär weggeben muss. Apps, die damit genutzt werden, zeigen keine Benachrichtigungen an, berichtet "Giga.de". Geschützte Apps werden mit einem Schlosssymbol gekennzeichnet. Für die Freischaltung kann eine PIN oder biometrische Sensoren genutzt werden. Die Entwicklerkonferenz Google I/O findet am 14. Mai 2024 statt. (cma)