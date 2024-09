Android-Tablets bekommen Multi-App-Fenstersteuerung

Google will die App-Nutzung auf Android-Tablets komfortabler gestalten und präsentiert in einer Vorabversion eine Desktop-Fenstersteuerung, wie man sie von der Windows-Plattform her kennt. Wie der Konzern via Android Developers Blog bekannt gibt, wird die Fenstersteuerung für Tablet-User dahingehend erweitert, dass sich mehrere Apps simultan betreiben lassen, wobei die Fenstergrössen frei verändert werden können.Die neue Fenstersteuerung steht vorläufig erst in einer Android Developer Preview zur Verfügung. Das Konzept selbst ist hingegen nicht neu und steht etwa auch bei ChromeOS zur Verfügung oder wird auf Android auch durch Drittanbieterlösungen wie Samsung Dex ermöglicht. Google verspricht durch das als Desktop Windowing bezeichnete Konzept eine spürbar verbesserte Poduktivität. Die laufenden Apps werden dabei auf einer fix am unteren Bildschirmrand verankerten Taskbar als Icon dargestellt, womit sich schnell auf Apps zugreifen und zwischen ihnen wechseln lässt. Die Fenster selber werden am oberen Rand um Steuerelemente ergänzt.Die neue Fenstersteuerung wird erstmals in der neuesten QPR1-Beta-2 von Android 15 auf Pixel-Tablets zur Verfügung gestellt, die per sofort verfügbar ist. Wer kein Pixel-Tablet zur Hand hat, kann das Feature auch auf dem Pixel Tablet Emulator in Android Studio Preview ausprobieren. (rd)