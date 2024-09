Android 15 ist fertig - Rollout dauert aber noch

Google hat über den Developers Blog die Veröffentlichung von Android 15 bekanntgegeben. Nach zahlreichen Vorabversionen und Tests in den vergangenen Monaten kann es für das aktualisierte Betriebssystem nun offiziell losgehen. Privatanwender müssen sich vorerst aber noch etwas gedulden. Google will Android 15 erst in den kommenden Wochen auf unterstützte Pixel-Geräte bringen (Over-the-Air-Update). "In den kommenden Monaten" sollen dann ausgewählte Modelle von Samsung, Honor, iQOO, Lenovo, Motorola, Nothing, One Plus, Oppo, Realme, Sharp, Sony, Tecno, Vivo und Xiaomi folgen.Vorerst steht die neue OS-Version aber bereits über das Android Open Source Project (AOSP) zur Verfügung. So haben Entwickler die Möglichkeit, Anwendungen für Android 15 anzupassen oder auch den Quellcode einzusehen.Da sich die aktuelle Ankündigung vor allem an Entwickler richtet, hat Google noch nicht allzu viele Neuerungen vorgestellt. Unter anderem ist aber schon ein Private Space bekannt, der es erlauben soll, Apps zu verstecken. (sta)