Google Messages kann bald verlustfrei Bilder via RCS senden

Dank RCS (Rich Communication Services) sollen iOS- und Android-Nutzer künftig ohne Einbussen über ihre regulären Messaging-Apps kommunizieren können. Eine mühsame Einschränkung war bisher, dass Bilder, die man aus Google Messages verschickte, massiv komprimiert wurden. Das soll sich nun ändern, wie "Android Authority" schreibt – in einem aktuellen APK Teardown wurde ein neues Feature für die Messages-App gefunden, die den Nutzern die Wahl lässt, in welcher Qualität Mediendateien versendet werden. Das Feature kommt im richtigen Moment: Apple stellte diesen Sommer RCS für seine Messaging-App vor. Es wird damit gerechnet, dass RCS auf iPhones flächendeckend mit dem Release der neuen iPhone-Reihe am 9. September Einzug halten wird.Zur Auswahl für die Qualität der Dateien in Google Messages stehen künftig die Optionen Optimized for Chat (tiefe Qualität, wenig Datenverkehr) oder eben neu Original Quality (unkomprimiert, hoher Datenverbrauch) zur Verfügung. Angezeigt wird dies offenbar beim ersten Teilen einer Datei in einem von unten erscheinenden Pop-up. Es ist davon auszugehen, dass das in den Einstellungen jederzeit änderbar ist.Der Zeitpunkt des Rollouts ist noch nicht bekannt, ist aber zeitnah zu erwarten. (win)