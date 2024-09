Whatsapp Android Beta blockiert Messages von unbekannten Usern

In einer neuen Betaversion von Whatsapp für Android ist es laut "Wabetainfo" möglich, massenweise eintreffende Nachrichten von unbekannten Kontakten blockieren zu lassen. Die neue Funktion nennt sich "Block messages from unknown accounts" und taucht vorerst bei einigen Usern in der Beta 2.24.20.16 auf, die im Play Store zur Verfügung steht. Sie ermöglicht es, Nachrichten von unbekannten Kontakten zu blockieren, wenn sie zu viele Nachrichten senden oder den betroffenen User zuspammen. Die Funktion soll vor Spam und potenziell schädlicher Kommunikation schützen.Die neue Sicherheitsoption steht im Abschnitt "Erweitert" im Menü "Einstellungen" bereit. Wird sie aktiviert, erkennt Whatsapp eingehende Nachrichten von unbekannten Kontakten. Wenn ein unbekanntes Konto in kurzer Zeit eine ungewöhnlich hohe Anzahl von Nachrichten sendet, blockiert Whatsapp diese Nachrichten vorübergehend. Wichtige Messages von unbekannten Kontakten kommen jedoch weiterhin durch. (ubi)