Google zieht dem Pixel Tablet 2 den Stecker

Der Internetriese Google wird nächstes Jahr kein Pixel Tablet 2 auf den Markt bringen, wie "9to5Google" mit Bezug auf die Gerüchteküche vermeldet . Das erste Pixel Tablet wurde vergangenes Jahr auf den Markt gebracht und für 2025 wäre ein Nachfolger erwartet worden. In der ursprünglichen Meldung von "Android Headlines" war zwar von einem Pixel Tablet 3 die Rede, das eingestellt werden soll, doch soll es sich in Tat und Wahrheit bereits um das im kommenden Jahr erwartete Pixel 2 handeln.Noch letzte Woche wurden Gerüchte herumgereicht, wonach das Pixel Tablet 2 ein ähnliches Design wie der Vorgänger aufweisen soll, aber über dünnere Display-Ränder sowie über ein Tastatur-Cover mit Touchpad verfügen soll. Das Gerät soll sich allerdings nach wie vor in einem frühen Prototyp-Stadium befinden.Die Entwicklung am Tablet, das intern unter dem Codenamen "Kiyomi" läuft, soll nun definitiv eingestellt worden sein, wegen Bedenken, man könnte damit Geld verlieren. Der Entscheid soll vergangene Woche gefallen sein und die betreffenden Entwicklerteams sollen bereits anderen Projekten zugeordnet worden sein. (rd)