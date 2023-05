Details zu Googles Pixel Tablet durchgesickert

(Quelle: Google)

9. Mai 2023 - Kurz vor der Ankündigung sind im Netz die Spezifikationen des Pixel Tablets von Google aufgetaucht, das unter anderem mit einem 10,95 Zoll grossen Display ausgestattet sein wird.

Diesen Mittwoch, 10. Mai 2023, wird Google im Rahmen seiner Entwicklerkonferenz I/O neue Hardware vorstellen. Ein Gerät, das Pixel Fold, wurde vom Suchmaschinenriesen in der vergangenen Woche bereits offiziell angeteasert ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Zu einem anderen heiss gehandelten neuen Produkt, dem Pixel Tablet, sind am Wochenende nun diverse neue Details durchgesickert.Wie "Winfuture" schreibt und sich dabei auf den Blog "Buzzap" bezieht, hat Amazon Japan vor kurzem offenbar das Pixel Tablet, natürlich unabsichtlich, bereits für einen kurzen Zeitraum online gestellt und damit die bisher unbekannten Spezifikationen des Gerätes veröffentlicht. So wird das Tablet angeblich mit einem 10,95 Zoll grossen Display mit einer Auflösung von 2560x1600 Pixeln ausgestattet sein. Im Innern sollen ein Tensor G2 Ocatcore SOC von Google , 128 oder 256 GB Speicherplatz sowie 8 GB RAM stecken. Zudem werden angeblich WiFi 6E und Bluetooth 5.2 unterstützt, während der Akku 27 Wattstunden leisten soll und die Kameras auf der Front- und Rückseite jeweils mit 8 Megapixel auflösen.Ob die Informationen stimmen, werden wir schon in Kürze erfahren. Die Keynote der I/O wird man am Mittwochabend auf dieser Seite live mitverfolgen können. (mv)