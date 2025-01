Google Pixel 9a erscheint wohl schon im März

Das Smartphone Google Pixel 9a (im Bild das aktuelle Modell 8a) wurde ursprünglich im Mai anlässlich der Google I/O erwartet. Nun schreibt "Androidheadlines", dass das Gerät – zumindest in den USA und Kanada – bereits im März in den Handel kommt. Das Magazin beruft sich dabei auf nicht weiter spezifizierte Quellen und sollten sie Recht behalten, dürfte das Lite-Smartphone der Pixel-Reihe spätestens ab April auch hierzulande erhältlich sein. Auch der Preis soll wohl bereits durchgesickert sein und 499 Dollar für das 128-GB-Modell sowie 599 Dollar für das 256-GB-Modell betragen.Bereits im November wurde eine ganze Reihe an technischen Informationen geleakt ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Als bestätigt gilt, dass das Gerät über ein 6,28-Zoll-Display verfügt. Überraschend scheint in diesem Zusammenhang, dass das kommende Smartphone angeblich über einen 5100-mAh-Akku verfügen wird. Damit wäre die Batterie grösser als beim Pixel 9 Pro XL. (dok)