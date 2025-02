Neue Google-Lens-Funktionen kommen aufs iPhone

Google hat die Bilderkennung Lens in der Search-Apps wie auch im Chrome-Browser für die iOS-Plattform aktualisiert. Wie der Konzern in einem Blog-Beitrag erklärt , findet sich in der Chrome- und der Google-App die neue Lens-Option "Mit Google Lens auf dem Bildschirm suchen", die sich im Drei-Punkte-Menü versteckt. Die Funktion erlaubt es, Objekte auf dem Bildschirm zu markieren, einzukreisen oder auch nur anzutippen, worauf danach gesucht wird.Um den Zugriff auf die Lens-Funktion zu erleichten will Gooogle in den kommenden Monaten das Lens-Symbol zudem auch in der Adressleiste zur Verfügung stellen, ähnlich wie man es bereits von der Desktop-Version von Chrome her kennt.Der Rollout des aktualisierten iOS-Versionen der Google App wie auch von Chrome wurde diese Woche in Gang gesetzt. (rd)