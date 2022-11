Google Lens jetzt auch im Desktop-Browser

(Quelle: SITM)

7. November 2022 - Bisher stand der Bildersuchdienst Google Lens nur auf Mobilgeräten zur Verfügung. Jetzt macht Google den Service auch vom Desktop-Browser aus zugänglich.

Der Bildersuchdienst Google Lens – man lädt ein Bild hoch und erhält als Resultat ähnliche Bilder aus dem Internet – war bisher nur auf mobilen Geräten verfügbar. Zunächst beschränkte Google den Dienst auf die hauseigenen Pixel-Smartphones, später gab es eine App für andere Android-Geräte und für iOS, und Lens wurde auch in den mobilen Chrome-Browser integriert.Neu findet sich Google Lens auch in den Desktop-Versionen der meisten Browser – wir haben das Feature kurz unter Safari auf einem Mac getestet. Zugänglich ist der Service über ein kleines Kamera-Symbol direkt neben dem Feld für die Sucheingabe. Klickt man es an, erscheint ein Dialog zum Hochladen des gewünschten Ausgangsbilds per Drag&Drop oder File-Upload-Dialog, alternativ kann man auch eine Bild-URL angeben. Danach zeigt der Browser links das Originalbild und rechts die gefundenen identischen oder ähnlichen Bilder an.Rajan Patel, Vice President Engineering bei Google , sagt dazu in einem Tweet : "Die Google-Startseite ändert sich nicht oft, aber heute schon. Wir arbeiten ständig daran, die Arten von Fragen zu erweitern, die Sie stellen können, und die Art und Weise, wie wir sie beantworten, zu verbessern. Jetzt können Sie ganz einfach visuelle Fragen von Ihrem Desktop aus stellen." (ubi)