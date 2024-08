Chrome 128 implementiert Lens in den Browser

Google hat Chrome auf die Version 128 aktualisiert und im Zuge des Updates ein vom Smartphone bekanntes Feature eingeführt: Lens. Die neue Funktion ermöglicht es Anwendern, eine Suche nach allem zu starten, was gerade auf dem Bildschirm des Rechners zu sehen ist. Dazu muss der Inhalt nicht aus dem Browser stammen, sondern kann auch in einem anderen Programm zu sehen sein. Um Lens zu starten, kann man den Befehl "Mit Google Lens suchen" vom Chrome-Menü aufrufen. Durch klicken und ziehen mit der Maus kann anscheinen der zu suchende Bereich ausgewählt werden. Anschliessend startet Google eine KI-basierte Suche und versucht zu erkennen, was mit Lens ausgesucht wurde. Lens funktioniert ferner auch in Kombination mit einem klassischen Suchbefehl, um die Resultate besser einzugrenzen.Als zweite Neuerung bietet Chrome einen schnelleren Zugriff auf die hauseigene KI Gemini. Sobald man ein @ in die Suchleiste tippt, kann man den Befehl "Mit Gemini chatten" auswählen und anschliessend direkt sein Anliegen an die KI übermitteln. Nach dem Absenden wird man zur Webseite von Gemini weitergeleitet, wo sogleich die Antwort erscheint.Nebst den neuen Funktionen hat das Entwicklerteam überdies 38 Schwachstellen im Browser eliminiert, immerhin sieben davon wurden mit dem Schweregrad "hoch" klassifiziert. Chrome 128 kann über die Freeware Library von "Swiss IT Magazine" heruntergeladen werden. (dok)