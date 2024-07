Chrome-Passwortmanager liess Passwörter verschwinden

Der eigentlich beliebte Passwortmanager des Chrome-Browsers versetzte zahlreiche User kürzlich in Schrecken. Auf den Windows-Rechnern der betroffenen Nutzer waren alle im Passwortmanager gespeicherten Login-Informationen scheinbar verschwunden. "Forbes" berichtet , das Problem sei am 24. und 25. Juli 2024 aufgetreten und habe 8,5 Millionen Windows-Nutzer betroffen. Laut einem Statement von Google war der Fehler auf "eine Änderung des Produktverhaltens ohne entsprechenden Feature Guard" zurückzuführen – eine ziemlich nichtssagende Aussage.Immerhin hat Google rasch einen Workaround präsentiert. Die Passwörter waren nämlich nicht wirklich verschwunden, sondern konnten mit dem Befehl "--enable-features=SkipUndecryptablePasswords" wiederhergestellt werden. Inzwischen sorgt ein neues Chrome-Zwischenupdate dafür, dass der Umweg über die Befehlszeile nicht mehr nötig ist. Das Update erfolgt automatisch oder lässt sich über das Dreipunkt-Icon oben rechts im Chrome-Fenster in den Einstellungen manuell herunterladen. (ubi)