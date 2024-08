Google veröffentlicht ChromeOS 127

Chromebook-Besitzer werden demnächst ihre Systemsoftware aktualisiert bekommen. Wie Google in einem Community-Beitrag mitteilt , wurde die Version 127 von ChromeOS im Stable Channel veröffentlicht.Grosse Neuerungen bietet der neue Release keine, doch findet sich eine ganze Reihe kleiner Verbesserungen. So unterstützt ChromeOS nun Steuertasten bei kompatiblen Bluetooth-Headsets, inklusive das Annehmen, das Ablehnen oder das Beenden von Anrufen wie auch das Stummschalten des Mikrofons. Sehbehinderte und Blinde profitieren ferner von einem neuen PDF-OCR-KI-Reader in der Galerie, der beim Lesen von schwer lesbaren Dokumenten zur Seite steht. In der Galerie finden sich zudem mehr Optionen zum Bearbeiten von PDF-Seiten. So lassen sich einzelne Seiten in einem PDF neu anordnen oder löschen, was auch via Shortcut funktioniert. Weitere Neuerungen betreffen erweiterte Statusangaben bei heruntergeladenen Videos, etwa zur Rauschunterdrückung oder zu Live-Unterntiteln. Dazu kommt die Firmware Update App bei der Aktualisierung nun auch mit Peripheriegeräten zurecht, die beim Update einen User-Eingriff benötigen.Die Version 127 von ChromeOS wird sukzessive ausgerollt. Je nach dem kann es somit einige Tagen dauern, bis alle Chromebook-User das Update aufgespielt bekommen haben. (rd)