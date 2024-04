Google vereinfacht Nutzung von Microsoft-365-Dateien in ChromeOS

Vergangenes Jahr hat Google im Rahmen einer Preview eine Anbindung von Microsofts Cloud-Speicher Onedrive an ChromeOS vorgestellt, um Dateien aus Microsofts Office-Anwendungen zu öffnen ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Wie Google jetzt via ChromeOS Beta Test Community mitteilt , ist man jetzt dazu übergegangen, die Funktion allgemein auszurollen.Die Integration betrifft die Dateiformate von Word, Excel und Powerpoint. Wird eine entsprechende Datei geöffnet, wird man durch eine einmalige Einrichtung geführt, womit unter dem Strich OneDrive mit dem Dateimanager von ChromeOS integriert wird.Damit die Funktion genutzt werden kann, ist vorläufig das Setzen eines Flags nötig. Hierfür werden im Chrome-Browser via chrome://flags die Einstellungen aufgerufen und sodann das Flag #upload-office-to-cloud aktiviert. (rd)