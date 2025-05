Google I/O: NotebookLM als App für iOS und Android verfügbar

Google hat zur Eröffnung seiner Entwicklerkonferenz I/O und wie Anfang Mai angekündigt NotebookLM als mobile App für iOS und Android veröffentlicht . NotebookLM ist Googles KI-Lösung, um Audio-Zusammenfassungen von unterschiedlichstem Content zu erstellen, die sich dann ähnlich wie ein Podcast anhören lassen.Wie Google via Blog schreibt, soll die Mobile-Version zentrale Funktionen der bisherigen Webversion bieten. Dazu gehört unter anderem das Abspielen von Audio Overviews im Hintergrund oder im Offline-Modus, was beispielsweise beim Pendeln oder bei eingeschränkter Netzverbindung nützlich ist. Ausserdem können Nutzer direkt über die App Fragen stellen und Inhalte aus anderen Anwendungen, etwa Webseiten, PDFs oder YouTube-Videos, als Quellen in NotebookLM übernehmen.NotebookLM ist kompatibel mit iPhones und iPads ab iOS 17 sowie mit Android-Geräten ab Version 10 und steht ab sofort im App Store und auf Google Play zur Verfügung. (mw)