NotebookLM kommt im Mai für Android und iOS

Googles Audio-Zusammenfassungs-KI NotebookLM funktioniert seit Neuestem auch auf Deutsch ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Doch bisher ist NotebookLM nur in Form einer Web App verfügbar, die auf Smartphones eher schlecht zu bedienen ist. Dies soll sich allerdings demnächst ändern: Im Play Store kann man sich bereits für eine NotebookLM-App für Android vorregistrieren. Aber nicht nur Android-User, sondern auch Besitzer von iPhones sollen in den Genuss von NotebookLM kommen. Hier ist sogar schon das Releasedatum bekannt. Die App soll am 20. Mai verfügbar werden, dem ersten Tag von Googles Entwicklerkonferenz I/O.Laut der Beschreibung in Apples App Store lassen sich mit der App die Notebooks einsehen, die auf NotebookLM.google.com erstellt wurden. Das Gleiche gilt für die Audioquellen, die in jedem Notebook hinterlegt sind. Als Drittes erlaubt die App, die auf der NotebookLM-Website generierten Audio-Zusammenfassungen anzuhören. Für die Android-Version listet der Play Store weitgehend die gleichen Features auf. Darüber hinaus lassen sie sich mit der Android-App auch Notebooks erstellen. Für die iOS-Version erwähnt der Text im App Store dieses Feature nicht ausdrücklich, die Screenshots lassen jedoch auf identische Funktionalität schliessen. (ubi)