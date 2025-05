Google präsentiert KI-Agent im Vorfeld der I/O Konferenz

Google hat im Vorfeld seiner jährlichen Entwicklerkonferenz I/O externen Entwicklern eine Reihe verschiedener Produkte vorgeführt, darunter einen KI-Agenten für die Softwareentwicklung. Dies berichtet "The Information". Besagter Agent soll Software-Entwickler in sämtlichen Phasen des Entwicklungsprozesses unterstützen: Von der Beantwortung von Aufgaben bis zur Dokumentation des Codes. Das Magazin beruft sich auf dabei auf Personen, welche die Demonstration dazu live gesehen haben.Dem Bericht zufolge könnte der Tech-Riese ausserdem auch die Integration seines Gemini AI Chatbots im Sprachmodus mit seiner angekündigten Android XR-Brille und dem Headset demonstrieren. Google lehnte eine Stellungnahme zu den Berichten ab. Die I/O Konferenz am 20. Mai wird zeigen, was das Unternehmen tatsächlich in petto hat. (dok)