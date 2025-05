Google passt sein G-Logo an

Zum ersten Mal seit knapp zehn Jahren legt Google Hand an seinem G an, dem Logo, hinter dem zahlreiche Google-Dienste stehen und auch auf Smartphones die entsprechende App visualisiert. Dies schreibt "9to5Google". Während bisher die vier Grundfarben Rot, Gelb, Grün und Blau klar voneinander abgegrenzt wurden, so verlaufen die vier Farben im neuen Logo stufenlos ineinander. Damit nähert der Suchriese sein Logo stilistisch jenem der KI Gemini an, welches ebenfalls über einen Farbverlauf verfügt. Zudem wirkt das neue Logo geglätteter und bunter als die alte Variante.Das neue Logo wurde bereits ausgerollt. Es wird sowohl iOS-Usern als auch Android-Usern angezeigt, ausserdem wird es auch als Favicon im Browser dargestellt, wenn man die Startseite aufruft. Die übrigen Dienste des Tech-Giganten wie etwa Maps, Gmail oder Drive verfügen nach wie vor über ein Logo mit klaren Farbabstufungen. Ob diese demnächst ebenfalls auf ein Logo mit Verlauf wechseln, ist unklar, da der Suchriese das neue Design seines G nicht kommentiert hat. (dok)