Google zeigt Android-Neuerungen schon vor der I/O

Wer wissen will, wie es mit Android 2025 weitergeht, muss nicht bis zu Googles I/O-Konferenz warten. Google hat bekanntgegeben, dass bereits eine Woche vor der I/O ein spezieller Livestream auf Youtube das Publikum über die wichtigen Neuigkeiten bei Android informieren soll. Dabei werden wohl nicht etwa entwicklerspezifische Informationen zu Themen wie Material 3 Expressive oder Android XR zur Sprache kommen, sondern neue Features, die für alle Nutzer interessant sind. Der Livestream geht am Dienstag, 13. Mai 2025 ab 19:00 Uhr Schweizer Zeit über die Bühne und nennt sich "The Android Show I/O Edition".Die I/O Edition des vierteljährlichen Video-Podcasts The Android Show wird moderiert von Sameer Samat, der bei Google als President of the Android Ecosystem für alles rund um Android verantwortlich ist. In einem kurzen Videoclip informiert Samat höchstselbst über den Termin, allerdings ohne Näheres über den Inhalt zu sagen. In der Überschrift heisst es schlicht: "Erfahren Sie alles über die neuesten Android-Innovationen und -Erfahrungen im Vorfeld der Google I/O". (ubi)