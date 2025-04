Google veröffentlicht Programm für die I/O-Konferenz 2025

In knapp einem Monat findet am 20. und 21. Mai Googles Hauskonferenz I/O statt, für die jetzt das detaillierte Konferenzprogramm veröffentlicht wurde. Die Konferenz findet im Shoreline Amphitheatre in Mountain View statt, kann aber auch als Streaming-Event von jedermann kostenlos besucht werden.Der Startschuss fällt am Dienstag, 20. Mai, 18 Uhr MEZ mit der Eröffnungs-Keynote, die rund zwei Stunden dauern wird. Es folgt eine weitere Keynote, die sich während rund 90 Minuten primär Entwickler-Themen widmen soll. Danach sind weitere 16 Keynotes vorgesehen, die sich inhaltlich Themen wie Android, Chrome, Google Cloud, Google Play sowie diversen weiteren Technologien widmen. Des Weiteren gibt es knapp 60 Sessions, in denen vertieft in einzelne Themengebiete eingetaucht wird und die in die vier Focus Aereas AI, Android, Cloud und Web eingeteilt sind.Für die Konferenz wird eine vorgängige Registrierung angeboten, die für den virtuellen Besuch der Keynotes und Sessions aber nicht vorausgesetzt wird. Sie wird lediglich für Updates, Empfehlungen und die persönliche Kommunikation benötigt. (rd)