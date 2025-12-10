cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Google soll Werbung in Gemini planen - Konzern dementiert
Quelle: Depositphotos

Google soll Werbung in Gemini planen - Konzern dementiert

Werbekunden sollen informiert worden sein, dass Googles KI-Chatbot Gemini ab 2026 Werbeanzeigen bekommen soll – gleichzeitig betont ein Top-Manager öffentlich, es gebe dafür "derzeit keine Pläne".
10. Dezember 2025

     

Google soll Werbekunden signalisiert haben, dass der KI-Chatbot Gemini ab 2026 Werbeflächen bekommen wird – offiziell bestreitet der Konzern solche Pläne jedoch. "Caschys Blog" berichtet unter Berufung auf das Fachmagazin "Adweek" (Paywall), dass Google-Vertreter in Gesprächen mit Agenturen angekündigt haben sollen, Gemini werde ab 2026 Werbeflächen erhalten. Dabei gehe es ausdrücklich um den Chatbot selbst, nicht um die bereits heute bekannten Anzeigen in den KI-Übersichten der Google-Suche. Demnach sollen Anzeigen nicht nur am Rand erscheinen, sondern direkt in die KI-Antwort eingebettet werden, etwa, wenn Gemini erklärt, wie man eine Website baut, und mitten im Antwortfluss eine "hilfreiche" Werbung für einen Domain-Anbieter auftaucht.

Laut den von "Adweek" zitierten Agenturvertretern wurden bislang weder konkrete Anzeigetypen noch Preise oder Testprogramme gezeigt. Die Gespräche werden eher als Vorgespräche zur künftigen Monetarisierung beschrieben als Präsentation eines fertigen Produkts. In dem Bericht wird ausserdem darauf verwiesen, dass Google intern beobachtet, dass Nutzer für KI-Anfragen fast doppelt so lange brauchen wie für eine klassische Suche und diese längere Aufmerksamkeit als potenziell vermarktbare Zeit betrachtet.


Für zusätzliche Brisanz sorgt die öffentliche Reaktion von Dan Taylor, Vice President Global Ads bei Google. Er widersprach dem Bericht auf X deutlich und erklärte: "Die Gemini-App enthält keine Werbung und es gibt derzeit keine Pläne, dies zu ändern." Zudem kritisierte er den Artikel mit dem Hinweis, die Geschichte basiere auf "uninformierten, anonymen Quellen, die unzutreffende Behauptungen aufstellen". (dow)


Weitere Artikel zum Thema

Gemini fasst Ordnerinhalte in Google Drive automatisch zusammen

 4. Dezember 2025 - Gemini zeigt in Google Drive neu Zusammenfassungen von Ordnerinhalten an und kann auf Knopfdruck ganze Verzeichnisse analysieren. So sollen Nutzerinnen und Nutzer schneller verstehen, was in einem Ordner liegt, ohne jede Datei einzeln öffnen zu müssen.

Google schränkt Zugang zu Gemini 3 Pro ein

 30. November 2025 - Google muss offenbar den kostenlosen Zugang zu Gemini 3 Pro sowie Nano Banana Pro einschränken, weil die Nachfrage zu hoch war.

Ab März 2026 ist Schluss für den Google Assistant

 24. November 2025 - Google will den Google Assistant komplett durch Gemini ersetzen. Jetzt steht auch ein konkreter Termin für das Aus des bisherigen digitalen Helfers fest.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Fliegen erledigte das tapfere Schneiderlein auf einen Streich?
Wie Behörden sich auf die Post-Quantum-Ära vorbereiten können
Digitale Souveränität: Schweizer Daten gehören in die Schweiz
AI 2035: 900 Milliarden autonome Agenten
Digitale Souveränität beginnt bei Ihren Endpoints
Cisco: Doppelter Einsatz für eine belastbare Infrastruktur
OPTIMAL SYSTEMS verstärkt Schweizer Präsenz mit Inacta
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER