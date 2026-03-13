cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Interaktive Karte zeigt Mail-Provider der Schweizer Gemeinden
Quelle: MXmap/David Huser

Interaktive Karte zeigt Mail-Provider der Schweizer Gemeinden

Mit MXmap wurde ein Open-Source-Projekt aufgeschaltet, das auf Basis von DNS-Einträgen die Mail-Provider der über 2100 Schweizer Gemeinden auf einer interaktiven Karte zeigt.
13. März 2026

     

Der Schweizer Software Engineer David Huser hat mit MXmap ein interessantes "kleines Nebenprojekt" vorgestellt. Wie Huser via Linkedin informiert, handelt es sich dabei um eine interaktive Karte, welche über die E-Mail-Provider sämtlicher rund 2100 Schweizer Gemeinden Auskunft gibt. Als Motivation nennt der Entwickler die Neugier auf die digitale Souveränität. US-basierte Anbieter wie Microsoft 365 würden unter den Cloud Act fallen, womit US-Behörden unabhängig vom Standort auf die Daten zugreifen können. Ihn habe interessiert, wie sich die Situation diesbezüglich aktuell gestalte.

Die Karte basiert auf der Analyse der bei den DNS-Diensten öffentlich zugänglichen MX- und SPF-Datensätze für die offiziellen Domains der Gemeinden, die überprüft und nach Anbieter auf einer Schweizerkarte farblich codiert werden. Der Entwickler hält fest, dass die DNS-Einträge das Mail-Routing wie auch die autorisierten Absender zeigen würden, nicht zwingend aber den tatsächlichen Speicherort der Daten.


Huser hat das Projekt als Open Source auf Github veröffentlicht. Das Projekt wurde bereits geforkt, um die Methodik auf andere Länder anzuwenden. (rd)


Weitere Artikel zum Thema

Digitale Souveränität: Strategien gegen den ­Vendor-Lock-in

 28. Februar 2026 - Wie die Schweiz ihre digitale Souveränität stärken und die ­Abhängigkeit von globalen IT-Anbietern reduzieren kann.

Open Source als Schlüssel zur digitalen Souveränität

 31. Januar 2026 - Während proprietäre Anbieter Kunden zunehmend in ihre Cloud-Ökosysteme zwingen, ermöglichen freie Lösungen dauerhafte Unabhängigkeit vom Betrieb bis zur Weiterentwicklung. Open Source ermöglicht echte Kontrolle über IT-Infrastrukturen.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Zwerge traf Schneewittchen im Wald?
IDP: Wenn Dokumente zu Daten werden
MIT SCION ZAHLUNGSDIENSTE SICHERN
Smart und souverän
Cloud-Souveränität: Technische Realität und praktische Umsetzung
Open Source im Office: Digitale Souveränität beginnt im Dokument
Unabhängigkeit beginnt beim Netzwerk
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER