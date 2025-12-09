cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Google Drive bekommt leistungsfähigeren Dateibetrachter
Quelle: Google

Google Drive bekommt leistungsfähigeren Dateibetrachter

Google hat den Dateibetrachter in Google Drive aufgefrischt. Dieser bietet eine verbesserte PDF-Navigation und erlaubt es, in Videodateien nach bestimmten Begriffen Ausschau zu halten.
9. Dezember 2025

     

Google hat die Webversion des Online-Speicherdienstes Google Drive modernisiert und mit neuen Viewern ausgestattet. Wie der Konzern in einem Blog-Beitrag ankündigt, betreffen die Neuerungen in erster Linie Adobes PDF-Format, aber auch Video-, Bild- und Audio-Dateien und sollen die Navigation spürbar vereinfachen.

So ist beim Betrachten von PDFs eine neue Seitenleiste dazugekommen, die ein Inhaltsverzeichnis des Dokuments zeigt. Dazu lassen sich die einzelnen Seiten aber auch als Thumbnails anzeigen, wie man es auch von anderen PDF-Viewern kennt. Beim Anzeigen von Videos lässt sich nach bestimmten Begriffen im Film Ausschau halten, wobei im Hintergrund eine Transkription durchsucht wird. Dazu sind hier eine neue Symbolleiste wie auch eine App-Leiste neu dazugekommen.


Die neuen Funktionen in Google Drive stehen allen Workspace-Kunden, allen individuellen Workspace-Abonnenten wie auch Nutzern mit persönlichem Google-Konto zur Verfügung. Kunden mit Rapid Release Domains können die Features bereits jetzt nutzen, für jene mit Scheduled Release Domains beginnt der Rollout am 11. Dezember und dauert bis zu drei Tage. (rd)


Weitere Artikel zum Thema

Gemini fasst Ordnerinhalte in Google Drive automatisch zusammen

 4. Dezember 2025 - Gemini zeigt in Google Drive neu Zusammenfassungen von Ordnerinhalten an und kann auf Knopfdruck ganze Verzeichnisse analysieren. So sollen Nutzerinnen und Nutzer schneller verstehen, was in einem Ordner liegt, ohne jede Datei einzeln öffnen zu müssen.

Google Drive erstellt Video-Untertitel jetzt auch auf Deutsch

 27. November 2025 - Google erweitert die automatische Untertitel-Funktion für Videos in Google Drive auf 27 zusätzliche Sprachen, darunter Deutsch, um Videoinhalte besser zugänglich und leichter durchsuchbar zu machen.

Google erweitert Drive um KI-gestützten Ransomware-Schutz

 1. Oktober 2025 - Google führt in Drive for Desktop eine neue Sicherheitsschicht ein. Die KI soll Angriffsmuster erkennen und diese automatisch stoppen, bevor sie grossen Schaden anrichten können.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Was für Schuhe trug der gestiefelte Kater?
Digitale Souveränität: Schweizer Daten gehören in die Schweiz
AI 2035: 900 Milliarden autonome Agenten
Digitale Souveränität beginnt bei Ihren Endpoints
Cisco: Doppelter Einsatz für eine belastbare Infrastruktur
OPTIMAL SYSTEMS verstärkt Schweizer Präsenz mit Inacta
Netzwerk neu denken
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER