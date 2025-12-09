Google Drive bekommt leistungsfähigeren Dateibetrachter

Google hat die Webversion des Online-Speicherdienstes Google
Drive modernisiert und mit neuen Viewern ausgestattet. Wie der Konzern in einem Blog-Beitrag ankündigt
, betreffen die Neuerungen in erster Linie Adobes PDF-Format, aber auch Video-, Bild- und Audio-Dateien und sollen die Navigation spürbar vereinfachen.
So ist beim Betrachten von PDFs eine neue Seitenleiste dazugekommen, die ein Inhaltsverzeichnis des Dokuments zeigt. Dazu lassen sich die einzelnen Seiten aber auch als Thumbnails anzeigen, wie man es auch von anderen PDF-Viewern kennt. Beim Anzeigen von Videos lässt sich nach bestimmten Begriffen im Film Ausschau halten, wobei im Hintergrund eine Transkription durchsucht wird. Dazu sind hier eine neue Symbolleiste wie auch eine App-Leiste neu dazugekommen.
Die neuen Funktionen in Google Drive stehen allen Workspace-Kunden, allen individuellen Workspace-Abonnenten wie auch Nutzern mit persönlichem Google-Konto zur Verfügung. Kunden mit Rapid Release Domains können die Features bereits jetzt nutzen, für jene mit Scheduled Release Domains beginnt der Rollout am 11. Dezember und dauert bis zu drei Tage.
(rd)