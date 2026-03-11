Google Photos: Umschalter zwischen klassischer und KI-Fotosuche

Im Oktober 2024 hat Google
für seine Foto-App Google Photos die KI-gestützte Bildersuche Ask Photos eingeführt. Dies hat ein Teil der Nutzer mit wenig Wohlwollen aufgenommen, worauf Google zusätzlich eine Classic-Search-Option bereitstellte und später erlaubte, Ask Photos ganz abzuschalten. Die KI-Suche blieb aber weiterhin Bestandteil der App.
Jetzt hat Google nochmals an der Search Experience gearbeitet. Das Resultat ist ein Umschalter, der auf einen Tap den Wechsel zwischen klassischer und KI-gestützter Bildersuche ermöglicht. Shimrit Ben-Yair, Vice President & General Manager, Google Photos & Google One, hat dies per X-Post bekanntgegeben und so begründet: "Wir haben euer Feedback erhalten, dass ihr mehr Kontrolle über die Art der Ergebnisse wünscht, die Ihr bei der Suche in Google Photos seht. Um dem gerecht zu werden, führen wir derzeit eine neue Funktion ein, mit der ihr im Fahrersitz Platz nehmen könnt."
(ubi)