Google Photos: Umschalter zwischen klassischer und KI-Fotosuche
Quelle: Google/X @shimritby

Google Photos: Umschalter zwischen klassischer und KI-Fotosuche

Ein neues Bedienelement in Google Photos ermöglicht es, blitzschnell zwischen herkömmlicher Bildersuche und der KI-gestützten Funktion Ask Photos umzuschalten.
11. März 2026

     

Im Oktober 2024 hat Google für seine Foto-App Google Photos die KI-gestützte Bildersuche Ask Photos eingeführt. Dies hat ein Teil der Nutzer mit wenig Wohlwollen aufgenommen, worauf Google zusätzlich eine Classic-Search-Option bereitstellte und später erlaubte, Ask Photos ganz abzuschalten. Die KI-Suche blieb aber weiterhin Bestandteil der App.

Jetzt hat Google nochmals an der Search Experience gearbeitet. Das Resultat ist ein Umschalter, der auf einen Tap den Wechsel zwischen klassischer und KI-gestützter Bildersuche ermöglicht. Shimrit Ben-Yair, Vice President & General Manager, Google Photos & Google One, hat dies per X-Post bekanntgegeben und so begründet: "Wir haben euer Feedback erhalten, dass ihr mehr Kontrolle über die Art der Ergebnisse wünscht, die Ihr bei der Suche in Google Photos seht. Um dem gerecht zu werden, führen wir derzeit eine neue Funktion ein, mit der ihr im Fahrersitz Platz nehmen könnt." (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

Google Photos lässt Video-Abspielgeschwindigkeit wählen

 13. Januar 2026 - Zu den neuen Features, die in kommenden Versionen von Google Photos auftauchen könnten, zählt die Möglichkeit, Videos in verschiedenen Geschwindigkeiten abzuspielen.

Google Photos feiert zehnjähriges Bestehen mit neuen Funktionen

 1. Juni 2025 - Google Photos feiert sein zehnjähriges Bestehen mit funktionalen Neuerungen, und zwar einem überarbeiteten Editor mit KI-gestützten Vorschlägen sowie einer neuen Möglichkeit zum Teilen von Alben per QR-Code.

Google Fotos markiert künftig KI-generierte Bilder

 10. Oktober 2024 - Google Fotos dürfte in naher Zukunft KI-generierte Bilder anhand ihrer Metainformation identifizieren und als solche kennzeichnen. Dies legen gefundene Code-Fragmente nahe.


