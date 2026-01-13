cnt
Google Photos lässt Video-Abspielgeschwindigkeit wählen

Zu den neuen Features, die in kommenden Versionen von Google Photos auftauchen könnten, zählt die Möglichkeit, Videos in verschiedenen Geschwindigkeiten abzuspielen.
13. Januar 2026

     

Laut einem Bericht von "Android Authority" testet Google derzeit ein neues Feature für Google Photos, das das Abspielen von Videos in verschiedenen Geschwindigkeiten erlaubt – etwas, das in der App bisher gefehlt hat. Die Tester der auf Android spezialisierten Newsplattform haben entsprechende Optionen in der ihnen vorliegenden Version 7.58 von Google Photos gefunden. Der Menüpunkt gibt Zugriff auf die Varianten 0.25x, 0.5x, 1x, 1,5x und 2x.


Mit einer neuen Einstellungsoption lassen sich zudem in der Grid-Ansicht die Aufnahmedaten der gezeigten Bilder ausblenden. Dies ermögliche eine unterbrechungsfreie, immersivere Betrachtung der Fotos, erklären die Autoren. In der getesteten Version hat die Einstellung allerdings keine sichtbaren Veränderungen gebracht, das Feature scheint noch nicht implementiert zu sein. Generell sind die erwähnten Neuerungen offenbar noch in einer frühen Testphase und werden erst in den kommenden Wochen für die allgemeine Nutzerschaft zugänglich. (ubi)


