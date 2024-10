Google Photos erkennt neu KI-generierte Bilder

Googles beliebte Bildbearbeitung Photos kann mit Magic Editor oder Magic Erasor nicht nur selber mit einigen KI-gestützten Bearbeitungswerkzeugen aufwarten, sondern ist neu in der Lage, KI-generierte oder -bearbeitete Bilder zu erkennen.Wie der Konzern in einem Blog Post bekanntgibt , will man nun der Transparenz wie auch den hauseigenen AI-Prinzipien Rechnung tragen und es den Nutzern ermöglichen, mit KI-Tools bearbeitete Bilder zu erkennen. Ab kommender Woche werden User daher informiert, wenn ein Foto mit Googles KI in der Photo App bearbeitet wurde. Die Daten werden in den Detailangaben der Bilder anzeigt, inklusive der möglichen KI-Quelle und dem bearbeitenden KI-Dienst. Darüber hinaus will man in den IPTC-Metadaten darüber informieren, wenn ein Bild aus Elementen verschiedener Fotos zusammengesetzt wurde.Wie zuverlässig die neuen KI-Angaben sind, wird sich erst noch zeigen müssen. Google hält im Blog-Beitrag jedenfalls selbst fest, der Job sei damit noch nicht getan und man wolle aufgrund von Feedback und der Evaluation weiterer Lösungen noch mehr Transparenz in die KI-Bearbeitung bringen. (rd)