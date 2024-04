KI-basierte Bildanpassungen werden auf Google Photos ausgeweitet

Google fügt der hauseigenen Fotomediathek Google Photos diverse KI-Anpassungen hinzu. Dies schreibt das Unternehmen in seinem Blog. Sämtliche in der Mediathek gespeicherten Fotos können dann mit den neuen Bearbeitungsfunktionen aufgewertet werden. Mit der Funktion Magic Editor können etwa Objekte auf dem Foto ausgewählt und unabhängig vom übrigen Bild verschoben oder editiert werden. Mit dem Magic Eraser können unerwünschte Objekte vom Bild entfernt werden. Unblur sorgt bei leichten Unschärfen dafür, dass der Fokus auf dem Foto korrigiert wird und zu guter Letzt kann mit Portrait Light die Belichtung bei Selfies oder Portraitbildern unabhängig von der Umgebung justiert werden.Alle Features sind an und für sich nicht neu, waren bislang aber den Pixel-Usern von Google vorenthalten. Google plant, die neuen Editierungsmöglichkeiten ab dem 15. Mai auszurollen. Um die Features in Anspruch zu nehmen, wird lediglich eine Aktualisierung der App notwendig sein. Google verzichtet auf eine Monetarisierung der KI-Bildhilfen. (dok)