Google Fotos markiert künftig KI-generierte Bilder

KI-generierte Bilder können täuschend echt aussehen, weshalb Google gemäss Android Authority an einer Funktion arbeitet, um KI-generierte Bilder als solche zu markieren. Das Magazin hat im Source Code von der Version 7.3 der Applikation Hinweise entdeckt, welche auf die entsprechenden Metadaten zugreifen. Im Credit-Tag der Metadaten ist beispielsweise bei Bildern von Google Gemini "Made with Google AI" hinterlegt. Mit Hilfe dieser Information kann Google Fotos Benutzern gegenüber Transparenz bezüglich der Herkunft der Bilder schaffen.Ein offizielles Statement seitens Google existiert noch nicht, weshalb offen ist, wann User vom neuen Feautre gebrauch machen können. Da die App jedoch lediglich die Metadaten ausliest, werden nur KI-generierte Bilder von seriösen KI-Lösungen erkannt. Ein mithilfe von zwielichtigen Tools manipuliertes Foto, welches von Kriminellen oder Extremisten zur gezielten Desinformation verbreitet wird, würde von Google Fotos nicht identifiziert werden. Obschon der Ansatz von Google absolut in die richtige Richtung geht, sollte man sich nicht ausschliesslich darauf verlassen. (dok)