Google markiert Fake-Bewertungen auf Maps

Aufgrund der Popularität haben Rezensionen auf Google hohes Gewicht – und werden deshalb mitunter gerne gefälscht. Eine Meldung auf "Seroundtable.com" legt nun nahe, dass Google zeitnah dagegen vorgehen möchte. Unternehmen auf Google Maps, welche verdächtigt werden, über gefälschte Reviews zu verfügen, werden vom Such-Riesen markiert. Ein rotes Warndreieck macht dann potenzielle Kunden auf unwahre Bewertungen aufmerksam.Weitere Einschränkungen, die in so einem Fall auftreten könnten, sind das Löschen von bereits erschienenen Bewertungen sowie das Unterbinden von neuen Bewertungen. Gemäss "Seroundtabel.com" ist eine solche Meldung in Grossbritannien bereits aufgetaucht, wobei unklar ist, ob und wann das Feature auf andere Länder ausgeweitet ist. Auch geht nicht hervor, wie Google Fake-Meldungen erkennen möchte. Bislang besteht lediglich die Möglichkeit, Bewertungen zu melden. Sie können nicht manuell entfernt werden. (dok)