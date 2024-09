Google Maps mit neuer Pin-Form und neuen Farben

Google verpasst seiner vielgenutzten Kartenplattform Google Maps ein Redesign, das eine neue Darstellung von Pins sowie neue Farben für gewisse Pins mit sich bringt. Die Neuerungen machen sich bei Google Maps im Browser und in der App für Android und iOS bemerkbar.Die Form der Pins auf der Karte ist nun verkürzt und runder, mit einem weissen Hintergrund – siehe Bild rechts. Das Pin-Icon entspricht damit neu den Icons für Sterne, Flaggen und Herzen. Farblich bleiben die meisten Pins wie gehabt, einige aber kommen anders daher. So sind Pins, die Museen anzeigen, neu in violett gehalten, was auch für den daneben stehenden Text gilt. Insgesamt sind die Pins in der neuen Form etwas kleiner, sodass mehr davon auf der Karte Platz finden dürften. (ubi)