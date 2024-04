Google Maps schlägt ökologische Alternativen zum Auto vor

Eine Routenanfrage bei Google Maps liefert standardmässig den derzeit schnellsten Weg von A nach B per Auto oder Motorrad. Ab sofort führt Google in 15 Städten, darunter auch Zürich, einen Pilotversuch durch, in dessen Rahmen auch ÖV- und Fussverbindungen angezeigt werden, wenn diese vergleichbar lange dauern wie eine Autofahrt. Dies schreibt Google in seinem Blog. Mit dem Feature möchte Google die Leute sensibilisieren, das Auto zugunsten einer nachhaltigeren Mobilität auch mal stehen zu lassen. Die ÖV-Verbindungen werden inklusive Ticketpreisen in Google Maps angezeigt, zudem besteht in der Schweiz eine Verlinkung zum SBB-Onlineshop respektive der SBB-App, damit nahtlos ein ÖV-Ticket für die geplante Reise gekauft werden kann.Aber auch für Reisen mit Elektrofahrzeugen verbessert Google die Routenplanung. Ladestationen werden künftig während der Fahrt mittels Android Auto automatisch auf der Karte angezeigt, inklusive der Anzahl freier Standorte sowie der Ladeleistung der Station. Zudem verbessert Google Maps die Routenplanung für Elektrofahrzeuge auf langen Strecken, indem die effizientesten und praktischsten Ladestopps angezeigt werden.Auch die Google Flights-Suche hilft neu mit ökologischen Informationen. Bietet sich eine verhältnismässig schnelle Zugverbindung an – wie beispielsweise Zürich-Paris – so wird diese bei der Suche nach Flügen ebenfalls gelistet. Darüber hinaus zeigt Google für die verschiedenen Flugrouten die entstehenden Emissionen an, damit bei verschiedenen Flugverbindungen jene ausgewählt werden kann, welche am wenigsten Emissionen verursacht. (dok)