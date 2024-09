Geschärfte Satellitenbilder in Google Maps

Google wird in Maps verbessertes Bildmaterial für die Satellitenansicht liefern, wie "9to5Google" berichtet . Um das zu erreichen, wird der Tech-Konzern das KI-Modell Cloud Score+ einsetzen, das Wolken, Wolkenschatten, Dunst und Nebel erkennen und entfernen kann. Dabei werden Eis, Schnee, Bergschatten und andere reale natürliche Gegebenheiten als solche identifiziert und so belassen.Doch auch das Bildmaterial von Street View wird aufpoliert und aktualisiert. Die Rede ist von "einem der grössten Updates aller Zeiten", welches in 80 Ländern durchgeführt wird. Ausserdem kommen die Staaten Bosnien, Namibia, Paraguay und Liechtenstein erstmals in den Genuss von Street View.Zu guter Letzt hält auch ein Update in Google Earth Einzug. Zwar nicht in Form von neuem Kartenmaterial, sondern von historischen Informationen. Ausgesuchte Wahrzeichen werden mit historischen Bildern, welche bis zu 80 Jahre zurückreichen, ergänzt und mit Informationen zur Historie versehen. (dok)