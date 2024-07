Apple Maps neu auch via Webbroser zugänglich

Konkurrenz für Google Maps nun auch auf dem Webbrowser: Apple hat eine Betaversion von Apple Maps für den Browser vorgestellt. Aktuell funktioniert Apple Maps auf Windows mit Chrome sowie mit Edge, auf Macs mit Safari sowie mit Chrome. Der Kartendienst ist vorerst auf Englisch aufgeschaltet, weitere Sprachen sollen folgen.Funktional lassen sich Routen abrufen – im Moment für Autofahrer und Fussgänger – sowie Informationen zu Sehenswürdigkeiten oder Öffnungszeiten von Restaurants. Ausserdem gibt es Bewertungen und Rezensionen, und es ist möglich, Aktionen durchzuführen – beispielsweise Essensbestellungen direkt in der Karte aufzugeben. Ebenfalls versprochen werden kuratierte Reiseführer, um Orte zum Essen, Einkaufen und Entdecken in Städten auf der ganzen Welt zu finden – aktuell hält sich die Zahl der Orte allerdings noch in Grenzen. Apple verspricht, dass zusätzliche Funktionen wie Umsehen in den kommenden Monaten verfügbar sein werden.Entwickler, einschliesslich derer, die MapKit JS verwenden, können auch auf Karten im Web verlinken, damit Anwender Fahrtrouten, detaillierte Informationen zu Orten und mehr abrufen können, erklärt Apple ausserdem. (mw)